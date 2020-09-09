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Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1000 порушень тиші, - звіт

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Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1000 порушень тиші, - звіт
СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 1000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 8 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 1 000 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначених  пролетілих боєприпаси, 13 освітлювальних ракет, а також 812 черг і пострілів.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вот это всеобъемлющее так всеобъемлющее. Зелень зуб даёт.
  • Володимир Волошин 55d42e7b
    а вони весь час при владі з 1920-х років чи ви не помітили???
  • Володимир Волошин 55d42e7b
    а що на це скаже квартальний бовдур?
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