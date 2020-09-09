Директори 31 школи і 12 дитсадків у Тернополі отримали адмінпротоколи за порушення карантину, - поліція

Тернопіль і кілька районних центрів відмовилися виконувати вказівку про закриття навчальних закладів та громадського харчування. Через порушення умов карантину "червоної" зони епідемічної небезпеки поліцейські склали протоколи на керівників 31 школи і 12 дитсадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

На дистанційне навчання у районах "червоної" епідемічної зони перейшло 243 заклади освіти до яких відносяться дошкільні та позашкільні навчальні заклади.

Тут навчання з 7 вересня відбувається онлайн. Проте у самому Тернополі школи та садочки залишилися відкритими.

За порушення карантинних норм у "червоній зоні" 8 вересня по навчальних закладах почали ходити правоохоронці і виписувати протоколи.

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"Ми не будемо виловлювати дітей і батьків біля закладів. Але ми побачили вчора, що всі заклади по Тернополю працюють. Ми профілактично пройшли і попередили, що цього робити не можна. Говорили і з керівництвом міськради. Наразі там йдуть дебати. Сьогодні правоохоронці прийшли і склали протоколи на керівників шкіл та дошкільних навчальних закладів", - каже Олександр Богомол, начальник ГУНП в області.

Протоколи про недотримання карантинних заходів склали на очільників 31 школи, та 12 садочків. Мобільні групи продовжують працювати і далі.

Очільник поліції звертається до влади, відповідальної за роботу цих закладів, з розумінням віднестися до встановлених прав та нормативів і закрити садочки та школи. В інакшому випадку поліція і далі складатиме протоколи на порушників. Не оминуть перевірки і торговельні та розважальні заклади. Невиконання карантинних норм може завершитися для порушників і кримінальною відповідальністю.

"Якщо батьки приведуть дітей в школу, а вони захворіють COVID 19, то тоді кримінальну відповідальність понесе директор закладу згідно статті 325 ККУ", - сказано в повідомленні.

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Як зазначила головна санітарний лікар в Тернопільській області Оксана Чайчук, ситуація в області з COVID-19 ускладнюється. Щодня медики області реєструють близько двохсот нових інфікованих. Зростає кількість і летальних випадків серед населення віком від 30 до 49 років і від 49 до 65.