На Буковині за добу виявили 150 нових випадків COVID-19. 57,7% з усіх хворих - жінки, 53,1% з усіх померлих - чоловіки, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 150 нових випадків коронавірусної інфекції, з початку епідемії їх кількість досягла 11 581.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"На коронавірус в Чернівецькій області більше хворіють жінки, їх у структурі хворих 57,7%, чоловіків, відповідно, - 42,3%. Однак серед померлих переважають чоловіки, їх 53,1%. Нагадаю, що COVID-19 забрав життя вже 302 буковинців. Найбільше летальних випадків зафіксовано у віковій групі від 60 до 69 років - 89", - написав глава області.

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При цьому, за даними Осачук, з початку епідемії від COVID-19 одужали 6 779 (за добу - 90) жителів Буковини.



