В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб

В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксовано 2 551 новий випадок зараження. При цьому 45 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 8 вересня повідомлялося про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок середи 143 030 осіб, померло з початку пандемії 2 979 осіб (за добу 45).

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (310), Харківській (291), Тернопільській (244), Львівській (196), Івано-Франківській (151), Чернівецькій (150), Одеській (106) та Хмельницькій (102) областях.















