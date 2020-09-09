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В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб

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В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб
В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксовано 2 551 новий випадок зараження. При цьому 45 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 8 вересня повідомлялося про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок середи 143 030 осіб, померло з початку пандемії 2 979 осіб (за добу 45).

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (310), Харківській (291), Тернопільській (244), Львівській (196), Івано-Франківській (151), Чернівецькій (150), Одеській (106) та Хмельницькій (102) областях.

В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 01
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 02
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 03
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 04
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 05
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб 06

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • OA 3b6910dc
    Хожу без маски, гуляю, бухаю помаленьку (вино и очень понемногу, не пью я, извините).
    Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
    И дальше планирую.
    И вам советую.
  • юра Лонг
    Города из за ковида бунтуют а степаша под дурачка косит знай пишет свою статистику. Санитары рулят похлеще комисаров им дай только власть в ошейниках будем. Нет обратной связи с владой значит будет спротив.
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Ничего удивительного в этом нет. Осенью всегда увеличивается количество респираторных вирусных инфекций. Если на грипп так же активно протестировать то выявленных случаев будет не меньше.
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