COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 9 вересня в Києві коронавірусом захворіли 310 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 15 821 особу.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 250 осіб, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4826 пацієнтів.

Станом на 9 вересня кількість активних хворих Києві становить 10 745 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 332 людини.

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У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили Харківська та Тернопільська області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих коронавірусом сягнув 291 особи. Загальна кількість інфікованих - 11 493. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 245 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 3 454 пацієнти. Кількість активних хворих на Харківщині - 7 794.

У Тернопільській області коронавірусом захворіли 244 людини. Загальна кількість інфікованих становить 7 824 людини. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 91 особа, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 2 529 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 204 людини.