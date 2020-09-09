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На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ

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На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ
Вакцини проти вірусу Західного Нілу немає. Щоб не захворіти, варто уникати укусів комарів

Житель Зіньківського району Полтавської області захворів на лихоманку Західного Нілу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

У хворого підвищилася температура до 39 градусів, з'явилася слабкість і ломота в м'язах. Його оглянув сімейний лікар і госпіталізував. Фахівці вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ виявили антитіла igG до вірусу Західного Нілу.

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У ЦГЗ зазначають, що вакцини для профілактики цього захворювання немає. Його переносять комарі, документальних випадків зараження від людини немає.

За даними Центру, в Україні є ензоотичні території цього вірусу.

Щоб уберегтися від укусів комарів, ЦГЗ рекомендує:

- надягати одяг з довгими рукавами з щільної тканини;

- використовувати засоби проти комах;

- за необхідності робити дезінсекцію приміщення.

На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ 01
На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ 02

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Геть клоунов с власти а то ещё у нас эбола и шанкр появится!
  • ruscrasher King
    Самого главного не написали, бил ли етот житель недавно в Африке?
  • OA 3b6910dc
    Что, ковид уже не работает, нечем население стращать?
    Да пусть хоть оспа будет, никто теперь властям не поверит после дурантина.
    И вот в этом самое страшное, в том, что больше не верят властям.
    Хоть чума, хоть холера - не поверят.

    А ведь если будет настоящая эпидемия, дифтерии например, или кори, вот когда начнется ужас то из-за того, что властям больше не верят.
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