На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ
Житель Зіньківського району Полтавської області захворів на лихоманку Західного Нілу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
У хворого підвищилася температура до 39 градусів, з'явилася слабкість і ломота в м'язах. Його оглянув сімейний лікар і госпіталізував. Фахівці вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ виявили антитіла igG до вірусу Західного Нілу.
У ЦГЗ зазначають, що вакцини для профілактики цього захворювання немає. Його переносять комарі, документальних випадків зараження від людини немає.
За даними Центру, в Україні є ензоотичні території цього вірусу.
Щоб уберегтися від укусів комарів, ЦГЗ рекомендує:
- надягати одяг з довгими рукавами з щільної тканини;
- використовувати засоби проти комах;
- за необхідності робити дезінсекцію приміщення.