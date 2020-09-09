За добу COVID-19 виявили в 160 дітей і 135 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 389 осіб із COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 551 особа, із них 160 дітей і 135 медпрацівників. Було госпіталізовано 389 осіб. Зафіксовано 45 летальних випадків. Одужали 1 157 пацієнтів. Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 143 030 осіб, із них 9 236 дітей і 12 306 медпрацівників. Усього одужали 64 703 пацієнти. 2 979 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 44 152 тести, з них 20 054 методом ПЛР і 24 098 методом ІФА", - розповів Степанов.

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