На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані

У Міністерстві юстиції Грузії з іронією відреагували на можливе повернення Міхеіла Саакашвілі в країну, заявивши, що в тюрмі політика добре годуватимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Руставі 2" заявила глава Мін'юсту Грузії Теа Цулукіані.

"Сьогоднішня в'язниця управляється за найвищими міжнародними стандартами. У ній буде найкраща їжа. У листопаді було заборонено навіть заморожене м'ясо, і ми годуємо ув’язнених свіжим м'ясом і сезонними фруктами і розробили кілька типів меню", - похвалилася міністерка, відповідаючи на питання, чи буде Саакашвілі комфортно в ув'язненні.

Вона також додала, що експрезидент "не може викликати хвилювань в Грузії ні з в'язниці, ні за її межами".

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.

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У Мін'юсті Грузії ще тоді, фактично миттєво, відреагували на такі слова політика і пригрозили в'язницею.

Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017 го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

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