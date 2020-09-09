До штабу прийшли "маски": ще один білоруський опозиціонер Знак перестав виходити на зв'язок

Член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Максим Знак перестав виходити на зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"О 8:30 у Максима мало бути інтерв'ю, він не зайшов у зум, я йому зателефонував, він вимовив фразу "схоже, хтось до нас прийшов" і відключився, написав слово "маски". Зараз він недоступний", - розповів прессекретар штабу Бабарика Гліб Глібов.

Очевидцям вдалося сфотографувати затримання Максима Знака.



Фото: сайт TUT.by

Максим Знак - один із двох членів президії Координаційної ради, що залишалися на волі і в Білорусі. П'ять із семи осіб або затримані, або насильно вивезені за кордон.

Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.