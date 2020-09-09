Порвавши свій паспорт на кордоні, Колесникова зламала систему видавлювання людей із Білорусі, - Тіхановська

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська підтримала вчинок членкині президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової, яка порвала свій паспорт під час спроби вивезти її з території республіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Тіхановської, опублікованій у Telegram.

"Порвавши свій паспорт на кордоні, Марія зламала систему видавлювання людей за кордон. Для мене вона герой, звичайно. На жаль, ми точно не знаємо, де Марія тепер. Взагалі, це викрадення - це дуже низько. Оскільки влада вдається до таких методів, то ніякої підтримки у неї взагалі немає", - зазначила Тіхановська.

Про те, що Колесникова при перетині кордону Білорусі з Україною порвала свій паспорт, повідомив прессекретар Координаційної ради Антон Родненков.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.