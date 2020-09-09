Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко

Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається важким, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів ЛШД, де перебуває В. Балух: "Стан пацієнта стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.