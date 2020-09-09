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Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко

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Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко
Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається важким, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів ЛШД, де перебуває В. Балух: "Стан пацієнта стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розшукує свідків побиття Балуха

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Стан Балуха стабільно важкий, його підключили до апарату ШВЛ, усе ще без свідомості, - Ірина Геращенко 01

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?
  • Amber
    Звіряче побиття кремлівського політв'язня Володимира Балуха відображає загальну атмосферу, яка панує в країні зараз: розгул опзж та сателітів, вандалізм на Меморіалі Голодомору, «какаяразніца» як політика влади тощо.
    Ця атмосфера - наслідок зневаги влади до всього українського.
    Швидкого одужання Володимиру !!
  • Ан Мур
    https://censor.net/ru/user/452546 цим висером вкотре довів свою ворожу касапсбку суть
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