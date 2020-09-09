Зеленський прибув із робочим візитом на Хмельниччину: зустрічатиметься з енергетиками і студентами
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Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Глава держави візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку регіону до 2027 року.
Також Президент ознайомиться з ходом реконструкції інфраструктурних об'єктів у рамках програми "Велике будівництво".
Заплановані зустрічі Зеленського з представниками енергетичної галузі та студентами.