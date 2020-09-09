Кабмін і Міноборони провалюють виконання держоборонзамовлення-2020 року, - Бутусов

Великої частини коштів, передбачених бюджетом на фінансування основних оборонних закупівель досі, у вересні не витратили.

Про це у своєму блозі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Важко уявити, чим керується міністр оборони Андрій Таран, але більшої частини коштів, передбачених бюджетом на фінансування основних оборонних закупівель досі, у вересні не витратили. І перш за все це стосується низки ключових і критичних для армії видів озброєнь. 21 серпня укладено контракт на поставку партії 152 мм гаубичних снарядів для гармат "Акація"/Д-20. Однак гроші досі не перераховані. Контракт на поставку снарядів для 152 мм гармат "Гіацинт" не укладено взагалі, ці снаряди в гострому дефіциті вже тривалий час. Перехід на 155 мм натівський єдиний калібр гаубичної артилерії взагалі знятий із порядку денного. Розробка своєї 155 мм гаубиці "Богдана" не отримала жодної копійки фінансування. Не фінансується хоча б дослідне виробництво 155 мм снарядів", - наголосив журналіст.

Також досі не укладено контракт на 30 мм осколкові гранати для підствольних гранатометів і для автоматичних гранатометів.

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"Головного конструктора КБ "Луч" Коростельова удостоїли звання Герой України, протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" взяли на озброєння, і військове командування заявило, що буде закуплено три дивізіони. От тільки ні копійки грошей на фінансування "Нептунів" у 2020-му не виділено. Як буде жити колектив розробників, як буде розгорнуто виробництво без грошей?" - зазначив Бутусов.

"Із позитиву - виділено фінансування на ракетну програму "Вільха" - для закупівлі близько сотні ракет, що дозволить забезпечити мінімальне завантаження 20 оборонних підприємств. Хоча теж питання, навіщо закупили ракети з дальністю дії в 70 км, коли "Луч" уже поставив на озброєння "Вільха-М" із дальністю в 120 км. Можна було б зрозуміти, якби грошей для військових взагалі не було. Але немає, я запитав в інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка, обрізали чи фінансування для військових? Міністр заявив, що ні, що гроші в бюджеті на ці витрати є, незважаючи на дефіцит. Можна зробити висновок, що відсутність закупівель пояснюється виключно нерозпорядливістю самого МО і відсутністю контролю прем'єр-міністра. Ну або хтось дуже високопоставлений просить не витратити кошти МО до кінця року, щоб пустити їх у коронавірусний фонд і потім направити на будівництво доріг", - резюмував Бутусов.