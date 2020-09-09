Мер Кличко перевірив опорну лікарню для лікування хворих на COVID-19. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко відвідав міську лікарню №4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також показав відео, що зняв в медустанові, повідомили в пресслужбі Кличка.

"Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації, - зазначив мер. - Вчора ввечері побував з перевіркою в міській лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Я вже раніше відвідував цей медзаклад. Із головного, що сьогодні відзначають лікарі: останнім часом у багатьох інфікованих - більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що лікарня №4 заповнена майже на 80 відсотків. У ній є своя лабораторія для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. Необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

"Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для прийому хворих на коронавірусу в 16 медзакладах, заповнені 52% місць. У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Але, давайте не доводити до найгіршого сценарію! Послухайте, що говорять ті, хто захворів! Бережіть себе!", - наголосив Кличко.

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