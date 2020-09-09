Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість "послуг" становила $5 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та блокували незаконну легалізацію росіян в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства СБ України, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу, безпідставно отримати українське громадянство. Він гарантував клієнту виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України. Вартість "послуг" становила $5 тисяч.

Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Організатора злочинної схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Заходи із припинення злочинної діяльності проводились у взаємодії з ГУ Державної міграційної служби України в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.







Фото: сайт СБУ