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Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на 30%, - Степанов

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Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на 30%, - Степанов
Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на третину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші лікарі і медпрацівники борються (з коронавірусною хворобою), я вважаю. Досить успішно. Нам є чим пишатися. У нас один з найнижчих відсотків летальності від коронавірусної хвороби в Європі - 2,1%. У квітні цей показник був 3% , він знизився майже на 30%. Це не просто цифри - це життя українців", - сказав він.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...степашка, ну ты понял, да?
    Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3058
  • Yaroslav Yurchenko
    Потому что в апреле вы тесты делали не при проявлении симптомов, а уже в реанимации, если не в морге.
  • Андре Яковлев
    https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

    летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу

    а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
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