Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на 30%, - Степанов

Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився на третину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Наші лікарі і медпрацівники борються (з коронавірусною хворобою), я вважаю. Досить успішно. Нам є чим пишатися. У нас один з найнижчих відсотків летальності від коронавірусної хвороби в Європі - 2,1%. У квітні цей показник був 3% , він знизився майже на 30%. Це не просто цифри - це життя українців", - сказав він.

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