Щоб розв'язати проблему з пробками, Києву потрібна транспортна стратегія, - Борислав Береза

Мораторій на ЖК, перехоплюючі стоянки і транспортна стратегія - Борислав Береза розповів, як боротися з проблемою пробок у Києві.

Кількість автомобілістів у Києві зростає занадто швидко, а столиця до таких змін виявилася не готовою. Столична влада не здатна прогнозувати розвиток міста, тому кияни страждають від пробок і загазованого повітря. Щоб вирішити проблему, потрібні: транспортна стратегія, яка буде розроблена на основі Генплану, і обмеження на нове будівництво.

Про це лідер "Екопартіі" Борислав Береза ​​написав на сторінці у Facebook.

"Затори – одна із ключових проблем Києва сьогодні. Значна кількість людей щодня приїздить до столиці на роботу на власних авто. Плюс туристи. Плюс транзитний транспорт та автомобілісти. Транспортна інфраструктура Києва 60-80-х років минулого сторіччя не була розрахована та таке навантаження. Ні мости, ні дороги. Але замість передбачити таку ситуацію ще 10 чи принаймні 5 років тому і почати будувати об'їзні дороги, розв'язки та ремонтувати мости, столична влада дочекалась піку проблеми і тепер в конвульсіях намагається реагувати. І це не смішно. Частково ремонтує, латає, але цього вже мало", – заявив Борислав Береза.

Політик наголосив, що громадський транспорт, зокрема - столичний метрополітен, також працює на межі своїх можливостей. А нові станції метро, незважаючи на обіцянки, будуються дуже повільно. За словами Борислава Берези, при таких умовах до 2025 року, щоб доїхати до роботи і назад кияни витрачатимуть на дорогу до 4 годин на добу. Можливим вирішенням проблеми політик назвав введення в Києві мораторію на нову житлову забудову і розробку транспортної стратегії Києва на базі нового Генплану.

"Столична влада не припиняє роздувати місто, мов повітряну кульку – ЖК ростуть у Києві як гриби ігноруючи Генплан, ДБНи та зміну щільністі населення в Києві. А разом з ними росте і кількість автомобілістів. Думаю, що з цієї ситуації є зараз тільки один вихід. Перше – ввести 5-річний мораторій на житлову забудову, у Києві, яка не передбачена Генпланом. Друге – зробити перехоплюючи парковки в заїзах у столицю та на головних транспортних магістралях. А третє – це в найближчому часі розробити транспортну стратегію Києва на основі нового Генплану, який ми створимо разом з киянами враховуючи їх інтереси", – запропонував Борислав Береза.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів. Про свою участь у них напередодні заявив Борислав Береза. Політик буде балотуватися в мери Києва, а його політична сила "Екопартія" - в Київраду.