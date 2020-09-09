Комітет ВР з нацбезпеки скасував засідання щодо ситуації на Донбасі: в одного із співробітників апарату виявлено COVID-19

Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен був розглянути загострення ситуації на Донбасі. Однак засідання перенесли через коронавірус.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член комітету Федер Веніславський (СН), передає Цензор.НЕТ.

За його даними, коронавірусна хвороба виявлена ​​в одного із співробітників апарату. Комітет не може проводити засідання в режимі онлайн, тому що на них озвучується інформація з грифом "секретно".

Сьогодні депутати повинні були обговорювати ситуацію на Донбасі. Зокрема, порушення перемир'я з боку найманців РФ і загибель українського військовослужбовця. Також на засіданні планували заслухати міністра оборони.

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Крім того, на сайті Верховної Ради вказано, що засідання комітету з питань національної безпеки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року і 11 вересня 2020 року, скасовані у зв'язку з запровадженням режиму самоізоляції.