Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, наполягає на справжності нібито перехопленого запису розмови абонентів із Варшави (Нік) і Берліна (Майк).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі радіостанції "Говорит Москва" розповів головний редактор Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з Олександром Лукашенком.

Бабаян сказав, що дослівно не процитує Лукашенка, але зміст передасть.

"Все, каже, з мене почали сміятися, але я вам скажу так: даремно ви з мене посміялися, це дуже серйозна історія, і це не ми придумали. Ми розгорнули станцію в Гродно (станція радіоелектронної розвідки. - ред.), вона в нас забезпечена суперсучасною технікою, у нас там працюють суперпрофесійний люди. Ми її перехопили. Це тільки шматочок цієї плівки. У нас є, каже, вся ця розмова, хочете послухати? - передав зміст бесіди з російськими журналістами Роман Бабаян. - Ми, звичайно, відразу відреагували: звичайно, хочемо, давайте послухаємо! На це він каже: "Тоді попросіть керівника ФСБ Росії, він дасть її вам послухати, тому що я передав цю плівку йому. Але, каже, я можу вам сказати, що це дурниця, це квіточки. Ви навіть не уявляєте, яка в нас є інформація і які ягідки ще попереду".

За словами журналіста, Лукашенко наполягає на справжності запису. На думку білоруських спецслужб, у "перехопленій" розмові беруть участь "не поляк та американець, а, як вважають фахівці, з акценту це американці".

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Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що білоруські спецслужби перехопили розмову Варшави і Берліна. Запис, за його словами, доводить, що ніякого отруєння Навального не було.