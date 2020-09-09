До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО, - Міністерство реінтеграції
Про це повідомила Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, вступна кампанія для них триватиме до 23 жовтня.
"Під час вступної кампанії головним викликом було допомогти абітурієнтам виїхати на територію вільної України, всупереч численним перешкодам, брехні та погрозам із боку окупантів", - повідомила Голованчук.
Як повідомлялося, для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня. Згідно з програмою Президента України, у 2020 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу вступають в українські виші без ЗНО. Усього вони можуть вступити в 150 університетів, що перебувають у віданні Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, а також в три виші системи МВС. В Україні з 1 серпня стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів.