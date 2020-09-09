У Києві вибухнула автоцистерна: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни під час проведення зварювальних робіт. В результаті події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 -річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, розташованому на вулиці Віскозній", - сказано в повідомленні.

Попередньо встановлено, що в результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. В результаті на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доставили в лікарняний заклад із тілесними ушкодженнями.

Фото: сайт поліції

Зараз на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

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Зібрані відомості з цього факту зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цієї події буде дана правова кваліфікація.