Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо"

У понеділок, 7 вересня, помер український диктор, радіоведучий і актор дубляжу Микола Козій.

Про це повідомив керівник Громадського радіомовлення, генпродюсер "UA: Українське радіо" Дмитро Хоркін, передає Цензор.НЕТ.

"Помер Микола Козій, легендарний диктор Українського радіо і перший брендвойс телеканалу "1+1". Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", - написав Хоркін у Facebook.

Козій народився 19 червня 1941 року. Він вважався одним із найкращих українських дикторів. Брав участь в озвучуванні низки популярних телесеріалів і програм, у тому числі передач Українського радіо для школярів, так званого "Шкільної наукової радіоспільноти", які виходили в 1980-х роках.

Із середини 1990-х був одним із ведучих ранкової інформаційної програми НРКУ і вів денні інформаційні випуски.

Козій брав участь у дублюванні та озвучуванні таких фільмів як "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі" і "Трансформери".

Озвучив велику кількість аудіокниг, передачі французької телекомпанії FCI, програму "Дотик природи".

Читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Також Козій озвучив текст Томосу про автокефальну Православну церкву України.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Тимофійовича.