51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського за рік упав із 76% до 44%, а рівень недовіри - зріс із 14% до 51%.

За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня - 3 вересня 2020 методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), Президент В.Зеленський очолює рейтинг довіри серед ключових національних політиків, повідомляє Цензор.НЕТ.

44% опитаних довіряють главі держави, 51% - не довіряють. Ю.Бойку довіряють 24%, не довіряють - 58%, Ю.Тимошенко довіряють 22%, не довіряють - 74%, П.Порошенку довіряють 22%, не довіряють - 75%.

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Рівень довіри до Президента В.Зеленського (44%) вищий, ніж за аналогічний період каденції до президентів П.Порошенка (25%) і В.Януковича (26%).

Зазначимо, що порівняно з опитуванням місяцем раніше, рівень довіри до Зеленського виріс із 38% до 44%. При цьому, роком раніше, у вересні 2019 року, президентові Зеленському довіряли 76% громадян України, і лише 14% не довіряли.







Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 1,0%. Терміни проведення: 29 серпня - 3 вересня 2020 р.