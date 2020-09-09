56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

59% громадян України заявили, що обов'язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 29 серпня - 3 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 56% вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують поліпшення, тільки 8% - погіршення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"59% зазначили, що обов'язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р, 19% зазначили, що шанси на їх участь становлять "50 на 50", 7% - висловилися, що, можливо, прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно високий рівень передвиборної мобілізації спостерігається серед старших", - наголошують у результатах опитування.







Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 1,0%. Терміни проведення: 29 серпня - 3 вересня 2020.