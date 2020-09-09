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56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
59% громадян України заявили, що обов'язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 29 серпня - 3 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 56% вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують поліпшення, тільки 8% - погіршення.

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"59% зазначили, що обов'язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р, 19% зазначили, що шанси на їх участь становлять "50 на 50", 7% - висловилися, що, можливо, прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно високий рівень передвиборної мобілізації спостерігається серед старших", - наголошують у результатах опитування.

56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування Рейтингу 01
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування Рейтингу 02
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 1,0%. Терміни проведення: 29 серпня - 3 вересня 2020.

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Топ коментарі

  • Pavlo Dudra
    та й " представників Бариги Петра" на місцевому рівні не дуже є навіть серед "прохідних"кандидатів... Боце в основному риги,що перефарбувались -і зараз вони від маргінала йти не бажають...
  • саша паламарчук
    56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7598
  • Oljik
    Це ми вже проходили, червоним зебілам роздали куртки і маузери, після чого вони винищили господарників і інтелігенцію, а простих людей помістили в статус бидла.
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