Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Єлизавета Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
"На зустрічі з Президентом Зеленським я у нього запитала, чи готовий він призначити Прем'єром Міхеіла Саакашвілі?
Додала, що реформи треба проводити, а не нескінченно говорити про їх необхідність.
Володимир Олександрович розповів історію про те, що Грузія була проти повернення Міхеіла в Україні, що під час призначення його головою виконавчої ради раді реформ Грузія відкликала посла, і що у разі призначення на пост Прем'єра готова розірвати з нами дипломатичні відносини ... а ми зараз входимо в антипутінську коаліцію.
Ось.
Тому, коли Міхеіл Саакашвілі стане Прем'єром Грузії, нам не треба буде боятися відкликання посла і розриву дипвідносин.
І реформ не треба боятися.
Позитивні зміни нас благополучно обійдуть стороною.
Хай живе Одеський Пундик.
А в України був же шанс. У 19 році-унікальний і останній", - заявила "слуга народу".