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Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька

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Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька
Президент України Володимир Зеленський побоюється різкої реакції Грузії в разі призначення Міхеіла Саакашвілі прем'єр-міністром України.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Єлизавета Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з Президентом Зеленським я у нього запитала, чи готовий він призначити Прем'єром Міхеіла Саакашвілі?

Додала, що реформи треба проводити, а не нескінченно говорити про їх необхідність.

Володимир Олександрович розповів історію про те, що Грузія була проти повернення Міхеіла в Україні, що під час призначення його головою виконавчої ради раді реформ Грузія відкликала посла, і що у разі призначення на пост Прем'єра готова розірвати з нами дипломатичні відносини ... а ми зараз входимо в антипутінську коаліцію.

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Ось.

Тому, коли Міхеіл Саакашвілі стане Прем'єром Грузії, нам не треба буде боятися відкликання посла і розриву дипвідносин.

І реформ не треба боятися.

Позитивні зміни нас благополучно обійдуть стороною.

Хай живе Одеський Пундик.

А в України був же шанс. У 19 році-унікальний і останній", - заявила "слуга народу".

Зеленський не призначає Саакашвілі премєр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - слуга народу Богуцька 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Roman Maksymyuk 11332737
    "А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".
    и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
  • NonCFist
    _Богуцкая, кривая идиотка, президент не имеет права назначать премьера! Только выдвигать кандидатуру. Депутаны, ******...
  • Герхард
    Зеленский не ищет премьерминстра в психдиспансере потому, что врачи против.

    Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
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