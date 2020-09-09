Путін і його оточення найбільше бояться втратити свої мільярди. Більш жорсткі санкції - єдиний важіль впливу на них, - британський журналіст Гардінг. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін і його наближені найбільше бояться стати ізгоями у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю Тетяні Поповій британський журналіст, іноземний кореспондент The Guardian, автор книги про Росію Mafia State Люк Гардінг.

На думку Гардінга, світовим політикам насамперед потрібно зрозуміти, що Путін не зацікавлений у розвитку подій, який був би виграшним для всіх.

"Він - гравець, який завжди надає перевагу антагоністичному підходу. Путін упевнений, що те, що погано для України чи Заходу, - автоматично вигідно для Росії. І навпаки.

До того ж у нього спостерігаються всі ознаки параноїдального складу розуму, якийсь кадебістський образ мислення. Як за часів "холодної війни", він бачить Росію як державу, з усіх боків оточену ворогами і перебуває у стані перманентної неофіційної війни з країнами Заходу", - зазначає журналіст.

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Гардінг при цьому підкреслює, що ніхто у світі не хоче відкрито конфліктувати з Росією, "особливо після того, що сталося з Україною".

"Тому найадекватнішою відповіддю залишаються санкції. Стосовно деяких кремлівських діячів вони вже працюють, але цього недостатньо. Потрібні більш строгі і широкі санкції, які б охоплювали членів їхніх сімей, включали заборони на переміщення світом, заморожування банківських рахунків.

Важливо враховувати, що попри те, що для внутрішнього російського споживача кремлівський режим видається ура-патріотичним, дуже націоналістичним, - "КримНаш" і таке інше, - але насправді єдине, що дійсно турбує верхівку - це гроші. Всі вони мільярдери, і більш за все на світі вони бояться втратити доступ до своїх грошей і до західних ринків - ось що для них було б дійсно дуже болісно", - переконаний автор Mafia State.