Алексієвич про події в Білорусі: Ми не готували переворот, ми хотіли діалогу. Зараз країна повстала

Нобелівська лауреатка, письменниця Світлана Алексієвич спростувала твердження влади про те, що Координаційна рада білоруської опозиції, членом якого вона є, планувала державний переворот.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у зверненні Алексієвич, розміщеному на сайті білоруського ПЕН-центру.

"Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві розпочався діалог", - повідомила вона.

Вона закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом жорстокості співробітників силових структур у Білорусі. "Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за старим звичаєм. Чому ви мовчите? Ми чуємо лише рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати. А своєму народові я хочу сказати, що я люблю його. Я пишаюся ним", - написала Алексієвич.

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Вона шкодує про переслідування членів ради опозиції. "Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців у Президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака. Спочатку у нас викрали країну, викрадають найкращих із нас. Але замість вирваних із наших лав прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет. Повстала країна", - заявила вона.

При цьому вона поскаржилася, що її турбують візити невідомих.

"Ось знову хтось невідомий дзвонить у двері...", - підсумувала Алексієвич.

Вранці в середу в білоруській опозиції повідомили про затримання члена президії Координаційної ради Максима Знака й обшуки у нього вдома і в штабі Бабарики, де опозиціонер перебував у момент затримання. Також повідомлялося про обшуки в квартирі іншого члена президії координаційної ради - Марії Колесникової, затриманої напередодні.

За даними соратників Знака, його затримання здійснено в рамках раніше порушеної кримінальної справи проти КС за заклик до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки.

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