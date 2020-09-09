Зеленський бере участь у відборі кандидатів від СН в облради і міськради, - Корнієнко

Президент України Володимир Зеленський у вільний від вирішення стратегічних питань країни час бере участь в обговоренні кандидатів в обласні й міські ради від "Слуги народу".

Про це виданню LB.ua повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Основних кандидатів до облради, до міськрад ми обговорюємо, і президент їх теж дивиться. Це, скажімо так, не жорсткий формат, що все узгоджується нагорі. Регіони пропонують, ми робимо всебічну перевірку, когось просимо замінити з тих чи інших причин. А далі вони пояснюють свою стратегію. Тому що в кожному регіоні своя стратегія - що вони збираються робити, куди йти", - сказав Корнієнко.

На питання про те, як у Зеленського виходить виділяти на це час, Корнієнко відповів так: "Він приділяє часу стільки, скільки може виділити, враховуючи стратегічні питання в країні".

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За словами Корнієнка, головними в процесі відбору кандидатів від СН на місцевих виборах є куратори і голови місцевих організацій.

"Десь вони збігаються, десь це команда з двох осіб. Від них іде основна пропозиція, основне бачення і по тому, що робити, і які люди повинні це робити", - пояснив Корнієнко.

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