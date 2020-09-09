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ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк

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ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк
Посли Європейського схвалили продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму. Санкції були продовжені на 6 місяців.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

У санкційному списку перебувають 175 осіб і 44 організації. Їм забороняють видачу віз і заморожують їхні активи в ЄС. Також найближчим часом до санкційного списку будуть додані ще 15 осіб і кілька організацій за будівництво Керченського моста.

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ЄС продовжив кримські санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк 01

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