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Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура

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Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура
Суд наклав арешт на 65 літаків - порушників порядку в'їзду і виїзду з окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 та ч.1 ст. 111 КК України)", - написала вона.

Так, Діденко зазначила, що починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.

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"Незважаючи на це, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

У зв’язку з цим, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польоті, наразі, арештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала Діденко.

Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Вячеслав Федотов
    Петя-Петя-петушок...
  • NavigatorUR
    ..не боись петруха! Как только самолёты с этими номерами попадут в Европейское пространство ..они будут тупо остановлены. Тем более , что кацапы в Европу очень редко летают под своим госсимволом RA. Весь их авиапарк зарегистрирован в Ирландии , Бермудах.... И соответственно регистрация их не рассейская. Теперь дело не рашкой будут вести суды, а со страной, где зарегистрирован самолёт. А это совсем другая песня..... которую и заставят спеть суды!!!)))))))))
  • Ex Donchanin
    Уже были случаи, когда суда плавают в Крым, а потом спокойно заходят другие порта Украины. Не говоря уже о том, что можно добиваться ареста и в других странах.
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