Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 та ч.1 ст. 111 КК України)", - написала вона.
Так, Діденко зазначила, що починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.
"Незважаючи на це, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.
У зв’язку з цим, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польоті, наразі, арештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала Діденко.