Суд наклав арешт на 65 російських літаків через незаконні польоти в окупований Крим, - прокуратура

Суд наклав арешт на 65 літаків - порушників порядку в'їзду і виїзду з окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Криму Катерина Діденко.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури АРК, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 та ч.1 ст. 111 КК України)", - написала вона.

Так, Діденко зазначила, що починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.

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"Незважаючи на це, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

У зв’язку з цим, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польоті, наразі, арештовано 65 повітряних суден-порушників", - написала Діденко.