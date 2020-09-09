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Козак візьме участь у зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, - Пєсков

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Козак візьме участь у зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, - Пєсков
Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак візьме участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні 11 вересня, підтвердив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Так, мій колега Козак у п'ятницю буде в Берліні. Він братиме участь у зустрічі помічників", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації в Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ну правильно. Его же друг Ермак приедет.
  • 5 копійок
    І передасть інструкції вашому агенту впливу.
  • Senator S 01a656ec
    На РАБссии остались 4 страны Европы по пожираю трубопроводного газа,Сербия,Венгрия,Австрия и Чехия,когда не останется ни одной РАБссия перестанет существовать... Мир вздохнет с облегчением...быдло вонючее исчезло и воздух стал чище...Экология прежде всего....
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