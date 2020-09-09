Штаб анонсував антитерористичні заходи в Маріуполі: встановлено "червоний" рівень загрози, людей просять залишатися вдома

10 і 11 вересня в Маріуполі відбудеться превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам, жителів міста просять не виходити з дому без особливої ​​необхідності.

Про це сьогодні повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо. У разі необхідності пересування в інші райони міста, для уникнення непорозумінь, потрібно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

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"У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків, закликаємо негайно повідомляти на адресу чергових служб:

2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: 0629-52-53-94

ГУ НПУ в Донецькій області, тел.: 102, 0629-51-98-01.

Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Відповідно до п.8 постанови КМУ від 18.02.2016 №92 прийнято рішення про встановлення рівня терористичної загрози "ЧЕРВОНИЙ" у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим.

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