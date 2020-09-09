Псевдомінувальника мосту Метро в Києві випустили з психіатричної лікарні: він при здоровому глузді

Дніпровський районний суд відправив Віталія Ткаленка, який погрожував підірвати київський міст Метро, під цілодобовий домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Експертиза в психлікарні встановила, що він осудний, і тому підстав утримувати його в спецустанові немає.

Тим часом досудове розслідування перебуває вже на завершальній стадії і незабаром матеріали будуть направлені до суду.

Нагадаємо, 1 червня надійшло повідомлення про замінування мосту Метро в Києві. Ніяких чітких вимог чоловік не озвучував. Щоб його затримати, організували спецоперацію, в якій брали участь 300 правоохоронців.

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Чоловіка затримували дві години, а бомба виявилася муляжем із цвяхів і піску. Так званому мінувальникові загрожує від 4 до 8 років в'язниці.