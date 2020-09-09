Кабмін затвердить концепцію розвитку української мови як державної до 2028 року

Кабінет міністрів має намір у листопаді прийняти концепцію державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2028 року.

Про це йдеться в плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначають, що реалізація такого рішення дозволить створити правові інструменти для зміцнення української ідентичності, а також правові передумови для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення кількості україномовних громадян.

Крім того, в жовтні буде прийнято план заходів щодо реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава".

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