МЗС вдячний Євросоюзу за продовження "кримських" санкцій проти Росії
Про це повідомила в твіттері заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дякуємо нашим партнерам з ЄС за згоду продовжити на 6 місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, які підірвали територіальну цілісність і суверенітет України. Санкції повинні бути запроваджені проти Росії щоразу, коли вона порушує міжнародні закони в Криму. В очікуванні нових санкцій за будівництво Керченського моста", - написала Джапарова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) 9 вересня погодив без обговорення продовження на пів року індивідуальних обмежувальних заходів стосовно осіб і організацій, які, за оцінкою Євросоюзу, підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.