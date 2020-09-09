Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба

Сім'я з Білорусі попросила в Україні міжнародного захисту через переслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Двоє дорослих (чоловік і жінка) разом із дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в Чернігівській області.

Під час прикордонного контролю громадяни відразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні", - сказано в повідомленні.

За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом.

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"Іноземцям роз'яснили порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформлений в'їзд в Україну в установленому порядку. У підрозділ міграційної служби України направлено повідомлення про звернення по захист", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Разом із тим у відомстві зазначили, що за останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по захист звернулися 15 громадян Білорусі.