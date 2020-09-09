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Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця

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Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця
Вдень 9 вересня в квартирі юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката Марії Колесникової Іллі Салея провели обшук, а його самого затримали як підозрюваного в кримінальній справі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tut.by з посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика.

Салею інкримінують ст. 361 КК Білорусі (Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішньої безпеки Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності).

Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

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Нагадаємо, сьогодні також затримали юриста штабу Віктора Бабарика Максима Знака, а сама Марія Колесникова взята під варту і перебуває в СІЗО.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Тарган пішов "в разнос".
    Питання: якщо почнуться масові розстріли, спалення мешканців непокірних деревєнь (як робили у Хатині перевдягнені у німців ділди з НКВД) та руйнування "градами" міських кварталів - біларуси і надалі бігатимуть з повітряними кульками та букетами?
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця - Цензор.НЕТ 1143
  • Игорь Деев
    Закрывают адвокатов по той же статье что подозреваемый. Фактически, за соучастие. Другими словами, закрывают за защиту.

    Беспредел в полный рост. Махровая диктатура и произвол.
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