Адвоката Колесникової Салея затримано в кримінальній справі: йому загрожує в'язниця
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Вдень 9 вересня в квартирі юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката Марії Колесникової Іллі Салея провели обшук, а його самого затримали як підозрюваного в кримінальній справі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tut.by з посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика.
Салею інкримінують ст. 361 КК Білорусі (Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішньої безпеки Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності).
Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, сьогодні також затримали юриста штабу Віктора Бабарика Максима Знака, а сама Марія Колесникова взята під варту і перебуває в СІЗО.