Росія і "вагнерівці" порушували заборону на постачання озброєння до Лівії, - доповідь ООН

Кілька країн, включно з Росією, Туреччиною, ОАЕ, і підтримувані ними сторони лівійського конфлікту помічені в порушенні ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Росія поставила винищувач і бомбардувальник, ПВК "Вагнера" ​​відправила в Лівію 800-1200 найманців.

Про це повідомляє агентство Associated press (AP) із посиланням на доповідь комітету експертів ООН з нагляду за дотриманням санкцій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також ембарго порушували 11 компаній, включаючи ПВК "Вагнер", яка, за заявами експертів, в травні надала 800-1200 найманців для допомоги командувачу Лівійською національною армією (ЛНА) Халіфі Хафтару.

За даними спостерігачів, Росія переправила до Лівії, як мінімум, два типи озброєнь: винищувач МіГ-29, який діяв з авіабази "Аль-Джуфра", і тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24, що вилітав з баз "Аль-Джуфра" і "Аль-Кадим". Крім цього, невстановлена приватна військова компанія, пов'язана з Росією, виділила "модернізовану версію основного бойового танка".

У свою чергу, за версією комітету, ПВК "Вагнер" для підтримки операцій ЛНА переправив "приватних військових оперативників", екіпіровку і два бронетранспортери. При цьому "оперативники" брали участь у відведенні загонів ЛНА від Бені Валіда 27 травня. Станом на 1 липня присутність сил ПВК "Вагнер" було зафіксовано на п'яти авіабазах: "Аль-Джуфра", "Шлюб-аш-Шат", "Гардабія", "Сабха" і "Вадд" і на території найбільшого в Лівії нафтового родовища "Аш -Шарара".

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Експерти стверджують, що Росія також постачала ЛНА вантажі, які доставлялися по повітрю з РФ через Сирію в східну частину Лівії.

Крім "ПВК" Вагнер, в ООН звинуватили в порушенні збройового ембарго ще 10 компаній, які надавали матеріально-технічну підтримку ЛНА - авіакомпанії, зареєстровані в Казахстані, Сирії, Україні, Таджикистані, а також дві компанії з ОАЕ.

У комітеті зазначили, що поставки зброї в Лівію Туреччиною з 2019 року і ОАЕ з січня 2020 року були "масштабними, кричущими, з цілковитою неповагою до санкційних заходів".

Зокрема, Анкара направляла до Лівії військовий персонал, іноземних бійців, засоби ведення радіоелектронної боротьби, протитанкові керовані ракети, бойові безпілотники, зенітні самохідні установки, артилерію, зенітні ракети, фрегати, винищувач-штурмовик. ОАЕ в свою чергу розгорнули в Лівії військових, бронетранспортери, патрульні машини, винищувачі.

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У комітеті підкреслили, що обидві сторони конфлікту в Лівії - уряд національної єдності (ПНС) в Тріполі і ЛНА - активно забезпечувалися по повітрю: наприклад, вантажі з ОАЕ доставлялися в східну Лівію і західний Єгипет, а з Туреччини - в західні райони Лівії.

Крім цього, сторонам конфлікту і країнам, які підтримують їх, а також Єгипту і Сирії не вдалося інспектувати морські і повітряні судна на предмет ввезення в Лівії військових вантажів, додали експерти. В ООН згадали, що п'ять суден, що прямували в порти ПНС, і два судна, що йшли в порти ЛНА, порушували ембарго.

AP повідомляє, що на запити агентства в постпредства ОАЕ, РФ, Йорданії, Єгипту, Сирії та Катару в ООН з приводу цієї інформації відповідей не було. Співробітник постпредства Туреччини при ООН на умовах анонімності заявив, що Анкара підтримує комітет експертів ООН і ПНР, і відкинув звинувачення на адресу Туреччини в порушенні збройового ембарго.

У Лівії протягом довгого часу паралельно існують два органи виконавчої влади: ПНС Фаїза Сарраджа, яке засідає в Тріполі, і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни і підтримуваний ЛНА. За даними західних ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет. На боці уряду в Тріполі, в свою чергу, виступають Туреччина, Катар і Італія.