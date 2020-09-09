Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура

Проводити паралелі між ситуаціями в Білорусі і Росії невірно, це країни з різними політичними тенденціями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Захід, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Я б тут не погодився з якимись паралелями. Все-таки, хоча в нас є Союзна держава, якою ми дуже дорожимо, ми дві різні країни, ми дві різні суверенні держави. У нас інша політична культура, у нас інший політичний ландшафт, інші політичні тенденції. Тому тут якісь узагальнення, мені здається, були б невірними", - сказав Пєсков журналістам у середу.

Так він відповів на прохання прокоментувати слова "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що події, подібні білоруським, можуть статися і в Росії.

При цьому Пєсков додав, що Росія "з абсолютною повагою ставиться до політичної культури і політичного ландшафту Білорусі".

"Якщо вони не такі, як у нас, це не означає, що вони невірні. У цьому, власне, і є суверенність", - наголосив прессекретар.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що в разі "краху" республіки наступною буде Росія.

"Знаєте, ми до чого прийшли разом із російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія", - сказав Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ.

Як вважає Лукашенко, "все глобалізовано та інтернаціоналізовано".

"Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом (старшим братом я його називаю) Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна", - зауважив він.

"Тому що - а як ви протистоїте телеграм-каналам? У вас є можливість блокувати ці телеграм-канали? Ні в кого немає, навіть у тих, хто всю цю павутину придумав. Американці. Ви ж бачите, що там діється. І телеграм-канали там грають провідну роль", - вважає Лукашенко.

"Але цю історію - це вони затіяли, вони це починали, і до того ж давно. Не Росія, не Білорусь це затіяла - це вони завжди цим займалися. І отримали. Тому Господь із ними. А ми пожинаємо плоди всього цього", - продовжив він .

"Прибрати інтернет та інше... Навіть якщо інтернет сьогодні прибрати, телеграм-канали ці з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж скоро певні політичні події, а можливо, і на рівному місці", - зауважив Лукашенко.