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На ліки для маленької Богдани потрібно зібрати 22 тисячі гривень

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Дворічна Богдана захворіла герпесним енцефалітом. Їй потрібно купити ліки вартістю 22 тисячі гривень, і сім'я просить допомоги.

Про це написала у Фейсбуці хрещена Богдани Юліанна Ліза Кілукіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Три місяці тому Богдася потрапила в лікарню в Дніпрі, там два тижні не змогли поставити діагноз. Після чого відправили до Києва, Охматдит. Діагноз: герпесний енцефаліт. Зараз, слава Богу, Богдасю виписали (але не тому, що вона здорова, а тому, що надходять важкі дітки). Лікування триває. Ліки кожен день", - написала Юліанна.

Слідом за дівчинкою захворіла і її мама.

"Загальне лікування сім'я тягне потихеньку. Але зараз потрібно купити таблетки, які коштують 22 000 грн. Це не величезна сума, але з урахуванням щоденних витрат - для сім'ї вона колосальна", - додала Юліанна.

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Вона просить допомогти, перерахувавши гроші на карту мами маленької Богдани Світлани Додатко.

Номер карти 5168 7422 2503 0547 (ПриватБанк).

На ліки для маленької Богдани потрібно зібрати 22 тисячі гривень 01

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