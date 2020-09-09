США на понад 1/3 скорочують контингент в Іраку

США до кінця вересня більш ніж на третину скоротять військовий контингент в Іраку.

Про це повідомив голова Центрального командування США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він заявив журналістам, що цього місяця кількість американських військових в Іраку зменшиться з приблизно 5,2 тис. до 3 тис.

За словами Маккензі, американські військові, які залишилися, продовжать надавати допомогу іракським силам безпеки у викоріненні останніх осередків угруповання "Ісламська держава".

Раніше представник американської адміністрації повідомив журналістам, що США оголосять у середу про скорочення чисельності свого військового контингенту в Іраку.

"Найближчими днями буде також заява щодо Афганістану", - додав він.

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