Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це

В історії не було жодного разу: щоб така колективна гидота сходила нації з рук.

Про це заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно і сумно бути громадянином РФ. Ми дозволили зробити себе рабами. І ми несемо пряму відповідальність за те, що ця злочинна держава від нашого імені творить зовні.

Підтримка чергового тирана - не новина. Емоційно нинішня зрада щодо білоруського народу сприймається, звичайно, гостріше, ніж венесуельська або навіть будь-яка з середньоазіатських історій, але по суті, та ж підлість, і ті ж людські страждання на виході...

Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни, винні чи невинні прямо у цьому злі, несуть відповідальність за це, звичайно. А яким саме чином прийде розплата - це вже історичні подробиці. У бездонному мішку матінки-Кліо багато всякої неприємної всячини, і тільки одного не було жодного разу: щоб така колективна гидота сходила нації з рук...

Читайте також: Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура

І коли прийде час, матінці буде абсолютно по барабану, хто тут сімоньян, а хто ні. Матінка, як установка "Град", б'є по площах ... І на відміну від Господа зі старої книжки, абсолютно не заморочується тим, щоб праведники покинули місто перед вогнем і сіркою", - заявив Шендерович.

Раніше нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом жорстокості співробітників силових структур у Білорусі: "Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за старою звичкою. Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви білоруського режиму про зовнішні загрози - лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем, - президент Литви Науседа

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.