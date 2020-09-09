У районі селища Шуми буде спільне інспектування за участі ОБСЄ, про це домовилися в ТКГ, - ОП
Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська сторона забезпечить питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції", - сказано в повідомленні.
В Офісі президента вказали, що ОБСЄ вкотре підтвердила неспроможність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня.
"Цей факт викладено в нашому звіті від 5 вересня цього року", - наголосив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.
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Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що сьогоднішній день дає надію на виконання режиму припинення вогню і надалі всіма сторонами.
"Із цією метою українська сторона буде задіяти будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців і мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу і виконанню досягнутих домовленостей", - наголосив він.
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