Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав у ході засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сподіваємося, що найближчим часом місія Фонду прийме рішення про перегляд програми (stand by. - ред.). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав міністр.
За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.
Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроєкт про одноразове декларування та податкову амністію спрямований до Офісу президента.
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"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ. - ред.) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.