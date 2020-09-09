Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко

Україна очікує, що найближчим часом буде завершено перегляд програми stand by Міжнародного валютного фонду, а до кінця року наша країна отримає транші кредитних коштів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав у ході засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваємося, що найближчим часом місія Фонду прийме рішення про перегляд програми (stand by. - ред.). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав міністр.

За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроєкт про одноразове декларування та податкову амністію спрямований до Офісу президента.

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"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ. - ред.) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.