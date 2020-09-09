У справі Шеремета визначено остаточний склад присяжних

Під час засідання 04.09.2020 суддя відвела двох присяжних із семи, решту п'ятьох присяжних 09.09.2020 жеребкуванням розділено на трьох основних і двох запасних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sense.ua.

Згідно з авторозподілом від 9 вересня визначено трьох основних присяжних:

Григорій Валерійович Фірсов Наталія Олександрівна Глоба Юрій Іванович Михайленко

і двоє запасних:

Юрій Олександрович Федоренко Людмила Михайлівна Яковенко

Нагадаємо, що справа у звинуваченні Антоненка, Дугарь, Кузьменко в умисному вбивстві Павла Шеремета за обтяжуючих обставин розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів (Голуб, Антонюк) і трьох присяжних. Вирок виноситься простою більшістю. Двоє запасних присяжних мають бути присутніми під час усіх засідань, але в голосуванні участі не беруть.

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У судовому засіданні 04.09.2020 захист заявив відвід Наталії Глобі, тому що вона має літню матір і майно на окупованій території, а чоловік постійно відвідує ОРДО і тому на неї можуть чинити тиск. Це відведення суддя не підтримала. Також двоє присяжних (пан Михайленко та пані Чупіна) є подружжям. Остання заявила самовідвід, а її чоловік - ні. Захист заявив йому на цій підставі відвід, який головуюча суддя не підтримала. Прокурор заявив відвід присяжним Інні Крамаренко, оскільки вона колись працювала на виборах. Головуюча відвела цю кандидатку на підставі її схвального ставлення до медичних працівників (кандидатка є медсестрою і говорила, що медики рятують життя). Отже, з семи присяжних було відведено двох, решта п'ятеро взяли участь в автоматичному розподілі з випадкового визначення складу основних (запасних).

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.