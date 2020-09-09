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Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський

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Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" 11 вересня відбудеться і сама зустріч лідерів, що свідчитиме про продовження руху до припинення війни на Донбасі і досягнення миру.

"Повірте мені, дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася. Ми все для цього робимо. 11 вересня буде зустріч, це вже свідчить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і робимо все для цього, щоб після зустрічі радників була зустріч лідерів "Нормандської четвірки". Це свідчить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни. Це говорить про те, що у нас є діалог", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату має відбутися 11 вересня, - Зеленський

Топ коментарі

  • Николай Влад
    Маниакальное желание Зеленского - мир любой ценой, даже ценой потери независимости Украины и уничтожения государства.
    А вот как действуют настоящие лидеры мира и великие люди в подобной ситуации.
    В своей речи от 18 июня, произнесённой сразу после французской капитуляции, Черчилль заявил: "
    "... что бы ни случилось во Франции, это никак не изменит решимость Британии воевать дальше, в случае необходимости - в одиночку и в течение многих лет...

    Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий.
    Вы меня спросите, каков же наш политический курс?
    Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс.
    Вы спросите, какова наша цель?
    Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни
  • belge
    Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог"

    Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. (с)
  • Старый зольдат
    Вова, лучше не надо. Тебе же спокойней, до суда над тобой, пожить надо.
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