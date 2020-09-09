На Луганщині одного з керівників обласної ДАБІ спіймали на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників обласної Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що чиновник ДАБІ налагодив "схему" отримання хабарів за реєстрацію декларації про початок і завершення будівельних робіт.

Чиновник вимагав 30 тис. гривень хабаря за узгодження будівельної документації. Сьогодні, 9 вересня, зловмисника затримали відразу після одержання частини хабаря - 15 тис. гривень.

Також дивіться: Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про повідомлення фігуранту справи підозри у вчиненні кримінального правопорушення.