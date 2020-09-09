Житель Вінниці порізав себе ножем і заявив про напад, щоб не віддавати боргу, - Нацполіція

У Вінниці чоловік інсценував розбійний напад на себе, щоб не віддавати боргу знайомому.

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 34-річний місцевий житель придумав історію про злочин і повідомив про неї знайомому, якому заборгував 15 тисяч доларів. За версією потерпілого, в центрі міста його поранив ножем незнайомець і відібрав сумку з грошима.

Правоохоронці заявили, що історія мала правдоподібний вигляд, адже "потерпілий" дійсно мав поріз на шиї.

Однак поліцейські і медики звернули увагу, що поранення було глибоким. Оглядаючи автомобіль, слідчі виявили сумку з документами і грошима, яку, за "версією потерпілого", у нього відібрав нападник. Потім поліцейські знайшли і ніж, яким чоловік, як виявилося, сам порізав собі шию.

У поліції заявили, що чоловік плутався в свідченнях, не міг точно назвати місця скоєння злочину, а згодом зізнався, що інсценував розбійний напад, щоб не віддавати боргу, оскільки грошей у нього не було. Для того, щоб злочин мав реалістичний вигляд, він завдав собі тілесних ушкоджень.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України. Чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі.