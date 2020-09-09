П'яна мешканка Запоріжжя накинулася на поліцейських з кульковою ручкою, патрульним довелося викликати підмогу

Поліцейські прибули на виклик сусідів, які поскаржилися, що жінка б'є свою доньку. Варто було їм зайти в квартиру, як господиня накинулася на патрульних. Тепер жінку можуть посадити на 5 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"8 вересня о 15:17 зі служби "102" в Хортицьке відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадян про те, що мешканка будинку по вулиці Лахтинська в стані алкогольного сп'яніння зчинила гучну сварку і б'є свою дочку, в квартирі малолітня дитина", - сказано в повідомленні.

Поліцейські вирушили на виклик.

"Коли поліцейські зайшли в приміщення, агресивна господиня квартири 1965 року народження, "озброєна" кульковою ручкою, накинулася на них, завдаючи ударів. У результаті поліцейські зазнали тілесних ушкоджень кінцівок. Щоб припинити неадекватні дії громадянки, довелося викликати допомогу", - пояснили в поліції.

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Жінку затримали. Проти неї почали провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.