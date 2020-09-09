Затверджено нові правила до документів про вищу освіту, - Кабмін

Кабінет міністрів затвердив перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці за результатами засідання уряду написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

"Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.

За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.

Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки зараз відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про отримання вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

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